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Институт физической культуры в Стерлитамаке закрылся

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Стерлитамакский институт физической культуры ФГБОУ ВО «УралГУФК» прекратил работу. Информацию подтвердили в администрации Башкирского института физической культуры (БИФК), который является филиалом Уральского государственного университета физкультуры. Там студенты из Стерлитамака смогут продолжить учебу.

«Причину закрытия стерлитамакского вуза я затрудняюсь вам назвать, слышала, что он перестал быть рентабельным, но ведь это сегодня можно сказать о многих вузах», — пояснила сотрудница вуза на условиях анонимности. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки лишила государственной аккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук (МВШСЭН). Приказ подписал глава ведомства Сергей Кравцов. Из заключения экспертов Рособрнадзора следует, что некоторые дисциплины российско-британского учебного заведения не соответствуют принятым стандартам качества.

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