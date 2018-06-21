Рособрнадзор лишил аккредитации московскую «Шанинку»

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки лишила государственной аккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук (МВШСЭН). Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.

Приказ о лишении госаккредитации российско-британского учебного заведения подписал глава ведомства Сергей Кравцов. Согласно тексту документа, аккредитации лишили ряд программ магистратуры и бакалавриата, включая психологию, социологию, экономику и политические науки. Из заключения экспертов Рособрнадзора следует, что некоторые дисциплины не соответствуют принятым стандартам качества, пишет RNS.

Московская высшая школа социальных и экономических наук была основана в 1995 году британским социологом Теодором Шаниным. В школе студенты могут выбирать программу британской или российской магистратуры, а после окончания обучения получить степень Манчестерского университета.

20 июня Рособрнадзор дал абитуриентам инструкцию по выбору вуза.