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Десять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и легковушкой под Красноярском

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Десять человек, в том числе трое детей, пострадали в городе Минусинске Красноярского края в результате аварии двух автобусов. Об этом в среду, 27 июня, сообщили в краевом Министерстве здравоохранения.

«По информации краевого центра медицины катастроф, при столкновении в Минусинске пострадали 10 человек», — цитирует ТАСС представителя ведомства. Восемь из них были отправлены в приемное отделение Минусинской межрайонной больницы, а двое отказались ехать в медицинское учреждение.

Всех поступивших в приемное отделение осмотрели, оказали пострадавшим необходимую медпомощь и отпустили на амбулаторное наблюдение по месту жительства. Госпитализация никому не потребовалась. Состояние детей также не вызывает опасения.

ДТП произошло на юге Красноярского края в Минусинске. По предварительной информации источника в экстренных службах, легковой автомобиль Mitsubishi Colt столкнулся с рейсовым автобусом, после чего тот столкнулся еще с одним автобусом. В результате один из них перевернулся.

Водитель легкового автомобиля мог находиться в нетрезвом состоянии, пишет сайт kp.ru. Обстоятельства аварии выясняются.

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