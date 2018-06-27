Кошкам, хомякам и черепахам разрешили ездить в поездах без хозяев

Домашние животные, в том числе собаки, кошки, птицы, хомяки и черепахи смогут ездить в российских поездах дальнего следования без сопровождения владельцев. Новое правило вступит в силу с 16 июля 2018 года, говорится в сообщении «Федеральной пассажирской компании» (ФПК).

«В течение всей поездки животное должно находиться в клетке (контейнере) в багажном купе», — говорится в сообщении.

Вместе с питомцами разрешается отправить сопроводительные документы, корм и одну игрушку. За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов, добавляется в сообщении.

Стоимость «билета для питомца» начнется от 730 рублей.

В апреле министерство транспорта России подготовило проект приказа об утверждении новых правил пользования метрополитеном, среди которых предусмотрен запрет на провоз в метро детей в колясках.