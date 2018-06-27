Прямой эфир

Кошкам, хомякам и черепахам разрешили ездить в поездах без хозяев

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Jaap Arriens
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Домашние животные, в том числе собаки, кошки, птицы, хомяки и черепахи смогут ездить в российских поездах дальнего следования без сопровождения владельцев. Новое правило вступит в силу с 16 июля 2018 года, говорится в сообщении «Федеральной пассажирской компании» (ФПК).

«В течение всей поездки животное должно находиться в клетке (контейнере) в багажном купе», — говорится в сообщении.

Вместе с питомцами разрешается отправить сопроводительные документы, корм и одну игрушку. За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов, добавляется в сообщении.

Стоимость «билета для питомца» начнется от 730 рублей.

В апреле министерство транспорта России подготовило проект приказа об утверждении новых правил пользования метрополитеном, среди которых предусмотрен запрет на провоз в метро детей в колясках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Японии запустят тематический поезд Hello Kitty
Прервано движение поездов Eurostar по тоннелю под Ла-Маншем

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017