Прервано движение поездов Eurostar по тоннелю под Ла-Маншем

Отключение электричества стало причиной приостановки движения высокоскоростных поездов Eurostar по тоннелю под Ла-Маншем между Францией и Великобританией. Поезда в настоящее время не ходят в обе стороны.

Компания-оператор Eurotunnel сообщила в воскресенье, 24 июня, что сбой питания произошел на французском терминале.

«Сотрудники технической службы на месте прилагают все усилия, чтобы решить эту проблему», — говорится в сообщении компании в Twitter. Клиентам компании, столкнувшимся с проблемами в работе сервиса, рекомендуют заполнить форму-заявление и отправить компании.

В 2015 году движение поездов прерывалось из-за того, что в тоннель со стороны Франции проникли 113 мигрантов.