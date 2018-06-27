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Опубликована деловая программа Восточного экономического форума

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Опубликована деловая программа Восточного экономического форума 2018 года, который состоится во Владивостоке 11–13 сентября. Ключевая тема мероприятия — «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».

Обсуждения в рамках деловой программы будут проходить по четырем основным направлениям. Тематический блок «Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги» будет посвящен результатам и перспективам таких механизмов развития региона, как территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток.

В рамках направления «Отраслевые приоритеты Дальнего Востока» пройдет обсуждение развития отраслей, через которые будет осуществляться экономический рост региона в ближайшие годы. Блок «Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества» будет посвящен перспективам экономической кооперации ДФО с соседними странами и созданию международного медицинского кластера во Владивостоке.

В центре темы «Создание условий для жизни людей» будут находиться вопросы социальной сферы на Дальнем Востоке.

Минвостокразвития России прогнозирует, что на ВЭФ в 2018 году сумма заключенных инвестиционных соглашений вырастет на 1 трлн рублей и достигнет 3,5 трлн. В 2017 году в рамках форума было подписано 217 соглашений на сумму примерно 2,5 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что во время встречи с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином президент РФ Владимир Путин пригласил его на Восточный экономический форум. Кроме того, отмечалось, что на ВЭФ будет участвовать премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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