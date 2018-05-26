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Абэ рассчитывает на встречу с Путиным на ВЭФ во Владивостоке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре на полях Дальневосточного экономического форума во Владивостоке.

«С большим нетерпением буду ждать следующей встречи в сентябре во Владивостоке», — сказал Абэ по итогам переговоров с российским лидером в Москве в субботу, 26 мая.

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Японский премьер-министр рассказал о том, что встреча с Путиным в Кремле стала 24-й по счету. Абэ подчеркнул, что с российским президентом у него сложились «доверительные отношения».

Владимир Путин после встречи заявил, что доволен развитием российско-японского взаимодействия и конструктивными переговорами с Синдзо Абэ. Президент отметил, что встреча с Абэ носила «как обычно, деловой, конструктивный характер».

Ранее сообщалось, что стороны обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки. Одной из главных тем переговоров стал мирный договор. Путин и Абэ договорились продолжить поиск взаимоприемлемых решений, которые отвечали бы стратегическим интересам двух стран.

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