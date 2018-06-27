Евгений Миронов сыграет в ремейке сериала «Пробуждение»

Актер Евгений Миронов сыграет в ремейке американского сериала «Пробуждение» — в картине режиссера Эдуарда Парри народный артист РФ исполнит роль следователя. Об этом Миронов рассказал в интервью «Известиям».

«Приступаю к работе с режиссером Эдуардом Парри. Он будет снимать телевизионный фильм «Пробуждение». <…> Создатели оттолкнулись от известного американского сериала, но он почти полностью будет переписан», — рассказал он.

Миронов признался, что за весь творческий путь ему еще ни разу не приходилось играть следователя. К тому же у его героя столь «сложные и неожиданные» жизненные обстоятельства, что актер «не мог не согласиться на эту работу».

«Сейчас готовлюсь, работаем со специалистом из Следственного комитета, даже поучаствовал в следственном эксперименте. В общем, обучаюсь различным профессиональным навыкам», — поделился артист.

По словам Миронова, съемки ремейка начнутся уже в июле.

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