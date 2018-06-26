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Гнойный записал кавер на Егора Летова

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Фото: youtube.com
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Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, выпустил кавер на песню рок-звезды Егора Летова «Товарищ Горбачев». Песня уже появилась на YouTube.

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Трек записан в Петербурге в рамках трибьюта поэту Мирославу Немирову, автору многих песен «Гражданской обороны», отмечает телеканал «78». Всего в трибьют-пластинку войдут 15 композиций.

Это не первый кавер, который Гнойный записывает на «Гражданскую оборону»: он перепел песню «Отряд не заметил потери бойца» в 2017 году. Рэпер признавался, что песни Летова слушал еще в детстве на бобинах и любит до сих пор.

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