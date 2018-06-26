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ГИБДД призвали водителей отказаться от дальних поездок из-за жары

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Госавтоинспекция призвала водителей отказаться от дальних поездок в аномально жаркую погоду и быть осторожными. 

«Повышенная температура несет в себе ряд опасностей для автомобилистов, поэтому в эти дни нужно быть предельно внимательными и осторожными на дороге», — приводит ТАСС сообщение инспекторов.

В Госавтоинспекции также порекомендовали проверить техническое состояние машины и работу систем кондиционирования, электроники, аккумулятора. Самим водителям рекомендуется следить за здоровьем — протирать шею и лицо влажной салфеткой, а также брать с собой в поездку холодные напитки без сахара, сообщает телеканал «360». По прогнозам синоптиков, на текущей неделе в ЦФО ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +30 градусов.

22 июня ЦОДД предупредил столичных водителей о «дачных» пробках. Автолюбителям рекомендуют выезжать из мегаполиса до 16:00 или после 22:00 мск.

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