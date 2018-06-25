Синоптики призвали москвичей не ждать сильной жары этим летом

Аномальной жары в Москве этим летом не ожидается, сообщил журналистам заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

Он отметил, что до 16 июня в городе было довольно прохладно. Далее температура воздуха постепенно поднималась.

«В Москве сейчас действительно достаточно жарко, но об аномальных температурах говорить не приходится», — цитирует Цыганкова ТАСС.

Он отметил, что в понедельник, 25 июня, в Москве немного похолодает до 23–25 градусов. Следующие дни ожидается на несколько градусов теплее, а к концу недели москвичей может ждать 30-градусная жара.

МЧС ранее предупредило москвичей о сильном ветре 25 июня.