Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики призвали москвичей не ждать сильной жары этим летом

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аномальной жары в Москве этим летом не ожидается, сообщил журналистам заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

Он отметил, что до 16 июня в городе было довольно прохладно. Далее температура воздуха постепенно поднималась.

«В Москве сейчас действительно достаточно жарко, но об аномальных температурах говорить не приходится», — цитирует Цыганкова ТАСС.

Он отметил, что в понедельник, 25 июня, в Москве немного похолодает до 23–25 градусов. Следующие дни ожидается на несколько градусов теплее, а к концу недели москвичей может ждать 30-градусная жара. 

МЧС ранее предупредило москвичей о сильном ветре 25 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Теплая погода без осадков ожидается в Москве 20 июня
Синоптики предупредили об аномальной жаре до 29 градусов в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017