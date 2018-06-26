На Украине за полгода от кори умерли 12 человек

Двенадцать человек умерли на Украине от кори с начала 2018 года, среди них восемь детей и четверо взрослых, сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

По данным минздрава Украины, с начала года в стране заболели корью более 23 тыс. человек, с 19 по 26 июня — заболели 1273 человека.

Больше всего больных корью во Львовской области — около 4 тыс. человек, в Закарпатской области — около 3 тыс., в Ивано-Франковской области — почти 2,5 тыс. В Одесской области и в городе Киеве такой диагноз поставлен около 2 тыс. заболевших.

Низкий уровень вакцинации может стать также причиной распространения дифтерии на Украине.

Вспышка заболеваемости корью зафиксирована в Башкортостане. По данным на 26 июня, медики выявили шесть случаев заболевания корью в республике. Российские эксперты также связывают ситуацию с отказом родителей от вакцинации.