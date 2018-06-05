Вспышка заболеваемости корью зафиксирована в Тамбовской области

Медики сообщают о внезапной вспышке заболеваемости корью в Тамбовской области. За два месяца выявлено шесть случаев заражения.

По данным местного Роспотребнадзора, люди заболели корью на территории Московской области, они не были привиты от болезни. С больными контактировали более 400 человек, врачи уже организовали профилактические мероприятия и массовую вакцинацию. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Очаги заболеваемости выявлены в Тамбове, Мичуринске, Петровском и поселке Сатинка.

Медики напоминают, что у кори инкубационный период длится до 21 дня. Больной заразен за четыре дня до появления сыпи и в течение четырех дней после появления сыпи.