Бразилия запустила кампанию для привлечения российских туристов

Совет по туризму Бразилии запускает в России масштабную кампанию «Счастье от природы». Ее цель — рассказать о счастливом отношении бразильцев к жизни и уникальных впечатлениях, которые путешественники получат, посетив страну.

«Россия является стратегическим рынком для Бразилии и обладает огромным потенциалом для развития туристического сотрудничества», — рассказала президент совета Тете Безерра. «В прошлом году мы открыли офис по туризму Бразилии в Москве, а сегодня мы запустили кампанию «Счастье от природы», чтобы продемонстрировать гостеприимство бразильцев российским туристам и привлечь внимание потенциальных деловых партнеров, с которыми мы хотим плотнее сотрудничать в 2018 году», — добавила она.

Рекламные плакаты, приглашающие посетить Бразилию, появились на улицах Москвы. Также по городу запустят автобусы в цветах кампании. Также в рамках акции в центре Москвы даст несколько концертов популярный бразильский певец Диого Ногейра.