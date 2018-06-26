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Соревнования по бегам борзых пройдут в Ярославской области

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Борзые собаки из нескольких регионов России примут участие в соревнованиях в Ярославской области. Навыки погони за приманкой покажут более 40 питомцев.

Бега состоятся на территории усадьбы дворян Леонтьевых. В межрегиональных соревнованиях примут участие владельцы собак из Ленинградской, Тульской, Костромской, Псковской, Ярославской, Вологодской и Московской областей. Одновременно с бегами для зрителей будет работать кинотеатр под открытым небом и музей. Об этом пишет ИА «ЯРНОВОСТИ».

Кроме того, зрители смогут сами запустить собак за приманкой и сфотографироваться с борзыми. Бега состоятся 30 июня.

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