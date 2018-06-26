Электроосвещение оборудуют на трассе из Санкт-Петербурга в Белоруссию

Управление федеральных дорог «Северо-Запад» ищет подрядчика для устройства искусственного освещения автодороги Р-23. Стартовая стоимость контракта составляет 388 млн рублей.

Подрядчик должен выполнить работы на федеральной трассе «Псков» в населенных пунктах Клиново, Исса, Барабаны, Опочка, Зоны, Аристово, Мякишево, Ночлегово, Красово, Заречье, Холюны, Линец, Бегуново и др. Пока на сайте госзакупок ведется прием заявок. Подрядчик будет назван 29 июня, сообщает Псковская лента новостей.

Работы будут финансироваться из федерального бюджета. Искусственное освещение должно быть проведено в срок до 15 октября 2020 года.