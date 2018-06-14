Дефекты освещения исправят на спусках с метромоста к Иртышу в Омске

Власти Омска решили исправить неработающее освещение на спусках с метромоста к Иртышу. Итоги аукциона по поиску подрядчика для испытаний линий электроосвещения метрополитена подведены на портале госзакупок.

Как уточняет ИА «Город55», победителем торгов стало ООО «ЭТЛ Энергопром». Компания снизила стоимость контракта более чем на 100 тыс. рублей, с 499 тыс. до 382 тыс. рублей. Еще один участник аукциона, ООО «Смена», предлагал выполнить работы за 394 тыс. рублей.

Подрядчик должен проверить сопротивление тока, заменить кабели, которые вышли из строя, демонтировать старые выключатели и установить новые на участке, включая метромост и транспортную развязку. На все работы отводится 20 дней.

Как сказали в городском управлении заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений, необходимо осветить левобережный подход к мосту. Для этого и необходимы испытания, чтобы определить участок разрыва сети.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что метро Омска будет законсервировано. Работы по демонтажу забора, который 20 лет огораживал стройку подземки, уже начались.

Власти Омска не стали менять планов по замораживанию проекта, несмотря на предупреждения со стороны Минтранса РФ о начале расследования неэффективного использования бюджетных средств. Тогда ведомство рекомендовало городу достроить метрополитен.