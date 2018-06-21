Освещение и тротуар появятся на улице Райниса в Пскове

Новая пешеходная зона, освещение появятся на улице Яна Райниса в Пскове в ходе обустройства улицы. Об этом сегодня, 21 июня, заявил и. о. заместителя главы администрации Пскова, начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров в ходе рабочего выезда главы Пскова Ивана Цецерского.

По словам Захарова, на данный момент проделана большая работа по благоустройству улицы Яна Райниса. Подрядчик расширил дорогу для подъезда общественного транспорта, а также установил автобусные остановки, сообщает Псковская Лента Новостей.

В настоящее время проводится обустройство тротуара. По словам представителя подрядной организации, в первую очередь будут установлены столбы с освещением, а затем проложен новый тротуар.

Все работы планируют завершить до 30 июля 2018 года.