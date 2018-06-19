Здание Дворца бракосочетаний постройки 1908 года отремонтируют в Пскове

Капитальный ремонт здания Дворца бракосочетаний в постройки 1908 года начали в Пскове. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на государственное управление юстиции Псковской области.

Исходя из документации на проведение работ, подрядчику предстоит провести демонтажные и подготовительные работы фасада, затем провести ремонт кирпичной кладки и инъектирование трещин. Также необходимо будет переложить кирпичный карниз и отремонтировать декоративные элементы фасада, сообщает Псковская лента новостей.

Помимо фасада здания необходимо будет провести ремонт кровли, заменить стекла и сэндвич-панели входной двери загса.

Как рассказали в Госуправлении, капитальный ремонт фасада — это третий этап выставления облика здания. На предыдущих этапах были отремонтированы цокольный этаж и инженерные сети, произведен монтаж системы видеонаблюдения и вентиляции.

Стоимость работ составляет 1,6 млн рублей. Завершить реконструкцию здания планируется до 17 сентября 2018 года.

Дворец бракосочетаний располагается в «Доме Лавринского». Здание было построено в 1908 году и является объектом культурного наследия регионального значения.