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Псковские парки и улицы украшают летними цветами

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Специалисты садово-паркового хозяйства Пскова приступили к высадке летних цветов на территории городских парков и улиц. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Как рассказала консультант отдела благоустройства Управления городского хозяйства администрации Пскова Ирина Ершова, специалисты выкопали отцветшие тюльпаныи на их место высаживают летние цветы. Теперь городские клумбы украсят бегония, петуния, колеус, тагетес, агератум и многие другие, сообщает Псковское агентство информации.

Помимо этого, Ирина Ершова напомнила о том, что в мае было высажено 26 тыс. цветов виолы, а цветочное оформление в Дню города будет представлено 137 тыс. цветов. Их планируют посадить в вазоны и вазонные комплексы, в цветники, на территории воинских захоронений и в других общественных местах города.

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