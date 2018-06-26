Кинопоказы об истории создания FIFA пройдут под открытым небом в Казани

Серия кинопоказов под открытым небом «Здоровый интерес» и дополнительные фан-зоны будут организованы в Казани. Фильмы расскажут об истории создания FIFA, звездах футбола и историях их успеха.

Как сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов Казани, 26 и 29 июня на интерактивной площадке «Территория семьи» в парке имени Горького будут организованы различные спортивные соревнования, посвященные ЧМ-2018. Также будут организованы различные выступления музыкантов, которые исполнят шедевры классики и шлягеров кино.

Серия кинопоказов стартует 29 июня. Первый кинопоказ будет организован в Гокинско-Ометьевском лесу в 20:330. Зрители смогут увидеть фильм «Вратарь» режиссера Семена Тимошенко, сообщает ИА «Татар-информ».

Также в Горкинско-Ометьевском лесу 27 июня пройдет празднование Дня молодежи. В рамках празднования будут организованы различные мероприятия, включая выступления диджея, игры на пляже и фудкорт.