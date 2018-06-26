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Незаконный детский лагерь закрыли в Крыму

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Палаточный лагерь, работающий незаконно, закрыли власти Судака. В нем обнаружены грубые нарушения санитарного законодательства.

По данным Роспотребнадзора, группа детей из Вологодской области в сопровождении взрослых разместила палаточный лагерь на территории заброшенного детского лагеря «Веселый». Информация об отдыхе несовершеннолетних в ведомство не поступала, соответственно, лагерь не имеет санитарно-эпидемиологического заключения. При этом руководитель лагеря не смог представить никаких документов для организации отдыха несовершеннолетних. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

По решению властей Судака дети из палаточного лагеря были размещены в пансионате «Зенит», а после отправлены домой. О ситуации Роспотребнадзор сообщил прокуратуре.

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