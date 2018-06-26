На Урале в лагере скончался 13-летний подросток

В детском лагере города Миасс Челябинской области скончался 13-летний воспитанник детского дома, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по региону.

Тело подростка нашли вечером 25 июня без признаков, указывающих на криминальный характер смерти, говорится в сообщении. По версии следователей, у мальчика случился эпилептический приступ во время игры со сверстниками. Медицинские работники провели реанимационные мероприятия, но спасти его не смогли.

«В лагере четыре медработника. Никто не замешкался. О причинах произошедшего можно будет говорить только после получения экспертного заключения», — рассказал ТАСС один из работников учреждения.

Следственные органы СК по региону начали доследственную проверку. По словам собеседника агентства, такой случай в этом детском лагере произошел впервые с начала 1990-х годов.

Он отметил, что лагерь функционирует круглогодично. Дети размещаются в кирпичных корпусах. Скончавшийся подросток жил в комнате со всеми удобствами. На территории размещены котельная, столовая, прачечная, гараж, подстанция, баня, хозяйственные и производственные склады, здравпункт, актовый зал, дискозал и библиотека.

В Свердловской области более 60 воспитанников оздоровительного лагеря «Сосновый бор» в возрасте от 7 до 12 лет, а также двоих 18-летних вожатых госпитализировали с признаками отравления с 8 по 9 июня. Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело.