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На Урале в лагере скончался 13-летний подросток

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Фото: пресс-служба СК РФ
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В детском лагере города Миасс Челябинской области скончался 13-летний воспитанник детского дома, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по региону.

Тело подростка нашли вечером 25 июня без признаков, указывающих на криминальный характер смерти, говорится в сообщении. По версии следователей, у мальчика случился эпилептический приступ во время игры со сверстниками. Медицинские работники провели реанимационные мероприятия, но спасти его не смогли.

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«В лагере четыре медработника. Никто не замешкался. О причинах произошедшего можно будет говорить только после получения экспертного заключения», — рассказал ТАСС один из работников учреждения.

Следственные органы СК по региону начали доследственную проверку. По словам собеседника агентства, такой случай в этом детском лагере произошел впервые с начала 1990-х годов.

Он отметил, что лагерь функционирует круглогодично. Дети размещаются в кирпичных корпусах. Скончавшийся подросток жил в комнате со всеми удобствами. На территории размещены котельная, столовая, прачечная, гараж, подстанция, баня, хозяйственные и производственные склады, здравпункт, актовый зал, дискозал и библиотека. 

В Свердловской области более 60 воспитанников оздоровительного лагеря «Сосновый бор» в возрасте от 7 до 12 лет, а также двоих 18-летних вожатых госпитализировали с признаками отравления с 8 по 9 июня. Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело.

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