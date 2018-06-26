Прямой эфир

Uma2rman пообещала выпустить альбом с песнями про женские имена

0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа Uma2rman приступила к работе над новым альбомом, хотя недавно презентовала пластинку «Не нашего мира».

«Постоянно что-то пишется. И лирика, и песни на какие-то текущие темы — например, про футбол. Вот еще появилась композиция «Настя». И в связи с этой песней у меня возникла идея сделать альбом «Имена»: написать еще песни с разными именами, имен-то много!» — поделился творческими планами с НСН солист коллектива Владимир Кристовский.

По его словам, подобных композиций у музыкантов уже набирается на целый новый альбом. Кристовский добавил, что часть песен полностью готова, осталось только написать пару композиций «с женскими именами», и альбом можно будет выпускать.

В начале июня Сергей Безруков представил видеоклип на первую песню «Не про нас» своей новой рок-группы «Крестный папа».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дом участника группы Uma2rman сгорел в Подмосковье
Певица Адель выпустит новый альбом в 2019 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017