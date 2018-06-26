Uma2rman пообещала выпустить альбом с песнями про женские имена

Группа Uma2rman приступила к работе над новым альбомом, хотя недавно презентовала пластинку «Не нашего мира».

«Постоянно что-то пишется. И лирика, и песни на какие-то текущие темы — например, про футбол. Вот еще появилась композиция «Настя». И в связи с этой песней у меня возникла идея сделать альбом «Имена»: написать еще песни с разными именами, имен-то много!» — поделился творческими планами с НСН солист коллектива Владимир Кристовский.

По его словам, подобных композиций у музыкантов уже набирается на целый новый альбом. Кристовский добавил, что часть песен полностью готова, осталось только написать пару композиций «с женскими именами», и альбом можно будет выпускать.

В начале июня Сергей Безруков представил видеоклип на первую песню «Не про нас» своей новой рок-группы «Крестный папа».