Сыграем «У Троицы»

В Сергиевом Посаде в пятый раз прошел международный театральный фестиваль «У Троицы». Он содержательно связан с самим городом, жизнь которого во многом концентрируется вокруг Троице-Сергиевой лавры, основанной святым Сергием Радонежским, «собирателем земли русской». От Москвы всего час с небольшим на электричке — и открывается особый мир со своим укладом, памятниками Древней Руси и живой связью времен.

Форум проводился на базе театра-студии с символичным названием «Театральный ковчег». 17 конкурсных спектаклей (а были еще внеконкурсные и уличные) за 10 дней — программа по фестивальным меркам огромная. Приехали театры из Кишинева, Таллина, Донецка, Омска и других городов. Победителей определило жюри под председательством театроведа профессора ГИТИСа Нины Шалимовой.

Лучшим спектаклем признана постановка «Театрального ковчега» «Иудушка. Страсти» по «Господам Головлевым» (режиссер Олег Нагорничных). Марина Петухова, сыгравшая Арину Петровну, получила награду за лучшую женскую роль. Героиня вступает в действие тиранствующей барыней, а умирает бессильной перед сыном-подлецом старухой.

Награду за лучшую мужскую роль взял Максим Селиванов — Лопахин в «Вишневом саде» Донецкого музыкально-драматического театра им. М. М. Бровуна. Высветление героя, который вырубит заветный сад, — не новость для театра последних лет, но Селиванов достиг в этой роли щемящей лирики, оправдав реплику в адрес его персонажа: «У тебя тонкая, нежная душа». Спецпризом жюри отмечен Василий Гладнев за роль Фирса. Формулировка приза гласит: «На нем держится дом, сад, спектакль, театр». Сергей Бобровский победил в номинации «За лучшую режиссуру». При том, что его прочтение «Вишневого сада» в целом традиционно, спектакль подкупает тонкостью и свежими красками.

Приз за лучший ансамбль достался актерам Нижегородского театра драмы им. М. Горького, представившим постановку «Павел I» по пьесе Мережковского, хотя сам спектакль заслуживает скорее критики. Очевидно противоречие между режиссерскими «правилами игры» и актерским исполнением. Нижегородским артистам, работающим в традиции психологического театра, чуждо стремление режиссера Елены Невежиной к стилизации действия под театр классицизма с его статуарностью, декламационностью и неким простодушием. Лишь когда действие движется к убийству Павла, актеры преодолевают умозрительность режиссерского рисунка — и проявляется трагичность истории: будущий император Александр I, согласившийся на убийство отца, совсем не его антагонист по духу, а наследник родовых черт.

Сильное впечатление произвел спектакль Олега Жюгжды Мытищинского театра кукол «Огниво», созданный по мотивам «Поминальной молитвы» Горина и Шолом-Алейхема. Знаменитый Тевье-молочник, его домочадцы и соседи, воплощенные в куклах, обрели особую хрупкость существования. Жюри отметило труппу «за высокое искусство одухотворения», что затрагивает самый нерв работы актера-кукольника.

В программе были постановки, вроде бы напрямую отвечающие направленности фестиваля, — такие, как «Исповедь» Арзамасского театра драмы, рассказывающая о служении патриарха Сергия в сталинское время, или «Георгий Победоносец» Липецкого театра драмы им. Л. Н. Толстого, обращенный в царствование гонителя христиан Диоклетиана. Увы, в первом случае публика увидела скучный спектакль-лекцию, во втором — не менее безжизненный спектакль-пеплум.