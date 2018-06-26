Прямой эфир

Мэр Магадана объяснил отказ от строительства причалов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Магадана Юрий Гришан рассказал телеканалу «Колыма Плюс», что мешает строительству стоянки для лодок и катеров. Согласно законодательству, мэрия может взять на себя только работы, связанные с береговой инфраструктурой, а запустить технику в море уже не в полномочиях местной власти.

Градоначальник выразил поддержку бизнес-проектам, которые уже обсуждались в администрации. В городе зарегистрировано около 8 тыс. маломерных судов, 2,5 тыс. из которых — моторные, в том числе резиновые лодки и катера, передает ИА MagadanMedia. Как заметил Гришан, хотя строительство причала и не в полномочиях мэрии, муниципалитет будет всячески поддерживать его создание.

Напомним, срок сдачи пятого причала в Магаданском порту был перенесен и теперь реконструкцию планируют завершить к 30 июня 2018 года. Ранее при минусовой температуре невозможно было выполнить ряд работ необходимых перед укладкой бетона по грунту. Последний этап находится под жестким контролем, чтобы успеть к сроку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый причал для крупных судов установили в Уфе
Находка Приморского края сможет принимать круизные лайнеры

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017