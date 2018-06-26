Мэр Магадана объяснил отказ от строительства причалов

Глава Магадана Юрий Гришан рассказал телеканалу «Колыма Плюс», что мешает строительству стоянки для лодок и катеров. Согласно законодательству, мэрия может взять на себя только работы, связанные с береговой инфраструктурой, а запустить технику в море уже не в полномочиях местной власти.

Градоначальник выразил поддержку бизнес-проектам, которые уже обсуждались в администрации. В городе зарегистрировано около 8 тыс. маломерных судов, 2,5 тыс. из которых — моторные, в том числе резиновые лодки и катера, передает ИА MagadanMedia. Как заметил Гришан, хотя строительство причала и не в полномочиях мэрии, муниципалитет будет всячески поддерживать его создание.

Напомним, срок сдачи пятого причала в Магаданском порту был перенесен и теперь реконструкцию планируют завершить к 30 июня 2018 года. Ранее при минусовой температуре невозможно было выполнить ряд работ необходимых перед укладкой бетона по грунту. Последний этап находится под жестким контролем, чтобы успеть к сроку.