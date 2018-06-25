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Новый причал для крупных судов установили в Уфе

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Новый причал установили возле парка «Ватан» в Уфе, Республика Башкортостан. Теперь оборудованный причал может принимать крупные суда. Первым из них стал «Александр Свешников», который пришвартовался сегодня, 25 июня.

Теплоход «Александр Свешников», следующий по маршруту Нижний Новгород – Уфа – Нижний Новгород привез в столицу республики туристов. Встречать судно прибыли глава Госкомтранса республики Тимур Мухаметьянов, председатель Общественного совета ведомства Вадим Гайдук и руководитель Бельского участка Камводпути Марат Актуганов.

Для того, чтобы причал смог принимать столь крупные суда пришлось углубить дно. На новый причал представители власти возлагают большие надежды, сообщает «МедиаКорСеть».

Ранее судам приходилось пришвартовываться на площадках возле Монумента Дружбы и Сафроновской пристани. Площадка возле Монумента Дружбы стала недоступна в связи с реконструкцией набережной, а Сафроновская пристань не очень удобна для туристов из-за местоположения.

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