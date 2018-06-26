Глава МИД Белоруссии исключил вступление страны в состав другого государства

Белоруссия не собирается входить в состав каких-либо государств. Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей.

«Президент Белоруссии много раз говорил, что независимость и суверенитет — это святое, ради этого стоит жить и работать на благо страны и народа», — подчеркнул министр.

О возможном вступлении и вхождении в состав других государств «не может быть и речи», подчеркнул Макей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что в случае провала в экономическом секторе страна может лишиться независимости. В ходе совещания в Могилевской области он заявил руководителям и сотрудникам сельхозпредприятий, что причиной невыполнения поставленных задач может быть только смерть.