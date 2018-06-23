В Госдуме рассказали о способных «принять» Белоруссию странах

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможной потере страной независимости в результате экономического кризиса.

«В данном случае то, что касается его заявления об «одной державе», в этом портрете угадывается Российская Федерация», — считает парламентарий.

По словам Затулина, Лукашенко, «не раз рассказывал нам, что он до последнего будет защищаться в окопе, в случае если мы захотим что-то вроде того, что произошло в Крыму, сделать с Белоруссией». «Но у нас таких планов нет», — подчеркнул он.

Затулин также отметил, что на белорусские земли претендует Польша. «Правда, есть одно государство, которое, по крайней мере, на часть Белоруссии точно претендует, это государство называется Польшей», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее стало известно, что Лукашенко в ходе недавнего совещания в Шкловском районе Могилевской области допустил, что в случае провала в экономическом секторе страна может лишиться независимости.