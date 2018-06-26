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Внедорожник Джеймса Бонда выставят на аукцион в Англии

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Фото: WDSSPR
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Эксклюзивный внедорожник агента 007 Джеймса Бонда Land Rover Defender выставят на аукцион в Великобритании. Об этом сообщает TopgearRussia.ru.

Автомобиль использовали во время съемок фильма «Агент 007: Спектр» 2015 года. Лот будет выставлен на продажу аукционным домом Bonhams на неделе скорости в Гудвуде в конце июня. Его стартовая цена составит не менее $292 тыс., но эксперты не исключают, что она может достигнуть и $331 тыс., пишет НСН.

Автомобиль был выпущен ограниченной партией в Великобритании. Всего в мире 10 таких машин. В основном они использовались в рекламных кампаниях. Выставленная на аукцион машина специально для съемок фильма была оснащена спортивными амортизаторами Bilstein, особым каркасом безопасности, а также дизельным мотором мощностью 185 л. с.

24 июня на аукционе был продан бластер Хана Соло из «Звездных войн». Его использовали на съемках фильма «Возвращение джедая» в 1983 году.

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