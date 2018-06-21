«Пейзаж» кисти Малевича продан на аукционе за $10,4 млн

Полотно кисти художника Казимира Малевича «Пейжаж» продали на аукционе в Лондоне, лот приобрели за £7,88 ($10,4 млн).

Как сообщил аукционный дом Christie's на своей страничке в Twitter, торги под названием «Искусство импрессионизма и модернизма» состоялись 20 июня.

#AuctionUpdate #KazimirMalevich’s Landscape realises a #WorldAuctionRecord for the artist in this medium achieving £7,883,750. It's characterised by gestural brush strokes and an expressive use of colour, referencing Fauvism & Cubism and anticipating his move towards Suprematism. pic.twitter.com/WXCFYdlosj — Christie's (@ChristiesInc) June 20, 2018

​Малевич написал «Пейзаж» в 1911 году, работа исполнена под влиянием французского постимпрессиониста Поля Сезанна и относится к так называемой «красной серии» его работ, отмечает РЕН ТВ.

Публика впервые увидела картину в 1911 году на «Московском салоне», затем состоялась выставка в Германии. После полотно купил Базельский художественный музей, а спустя 50 лет картину вернули наследникам Малевича.

7 июня стало известно, что картина Николая Фешина «Натюрморт с ромашками» стала топ-лотом «русских торгов» Bonhams в Лондоне.