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«Пейзаж» кисти Малевича продан на аукционе за $10,4 млн

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Фото: Global Look Press/Stephen Simpson
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Полотно кисти художника Казимира Малевича «Пейжаж» продали на аукционе в Лондоне, лот приобрели за £7,88 ($10,4 млн).

Как сообщил аукционный дом Christie's на своей страничке в Twitter, торги под названием «Искусство импрессионизма и модернизма» состоялись 20 июня.

​Малевич написал «Пейзаж» в 1911 году, работа исполнена под влиянием французского постимпрессиониста Поля Сезанна и относится к так называемой «красной серии» его работ, отмечает РЕН ТВ.

Публика впервые увидела картину в 1911 году на «Московском салоне», затем состоялась выставка в Германии. После полотно купил Базельский художественный музей, а спустя 50 лет картину вернули наследникам Малевича.

7 июня стало известно, что картина Николая Фешина «Натюрморт с ромашками» стала топ-лотом «русских торгов» Bonhams в Лондоне.

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