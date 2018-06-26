В Москве заинтересовались роботом-червем от ульяновских школьников

В Москве хотят заняться созданием прототипа робота-червя (вермибота), которого придумали школьники из Ульяновска. Участвовать в проекте планирует ГБУ «МосТрансПроект».

Разработка Егора Петрова и Андрея Чертова была представлена на V Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели», которая в эти дни проходит в здании Государственной думы в Москве.

По задумке авторов изобретения, робота-червя можно использовать для прокладывания проводов под землей, необходимых для работы светофоров и даже для освоения других планет.

Тем временем, как сообщает ресурс 1ul.ru, в самом Ульяновске начинается региональный этап всероссийского конкурса «Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов 2019».

Старт этапу дал областной центр кластерного развития. Премии от 25 до 50 тыс. рублей ждут финалистов в номинациях «Лучшее изобретение» и «Лучшее рационализаторское предложение».