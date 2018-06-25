Tesla заинтересовалась разработками якутского изобретателя

Почти на краю света, в Якутии, живет гениальный инженер-изобретатель. Вдали от цивилизации он мечтает создать портативный атомный генератор. Генератор сможет снабжать энергией целые дома. Устройство так просто и экономично, что им заинтересовалась Tesla. Ученый не спешит принимать предложение о сотрудничестве.

Одержимый атомной энергетикой, он потратил на проект около 5 лет. Как часто бывает, к открытиям гения подтолкнула женщина. Пока супруг оборудовал жилище только ветрогенераторами и солнечными батареями. Пара никуда не хочет переезжать: с милым и его изобретениями — рай и в лесу.