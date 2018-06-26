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Совет ЕС одобрил выделение Украине €1 млрд

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Страны-члены Евросоюза утвердили решение о выделении Украине €1 млрд в качестве макрофинансовой помощи. Об этом сообщил совет ЕС, заседание которого проходит в Брюсселе, передает ТАСС.

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«Сегодня Совет одобрил выделение €1 млрд новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации, а также программы структурных реформ», — говорится в сообщении.

Европарламент одобрил выделение Киеву нового пакета финансовой помощи 13 июня на пленарной сессии. По результатам голосования за высказались 527 парламентариев, против — 124, и 29 воздержались.

Нынешняя макрофинансовая помощь Украине от Евросоюза станет уже третьей с 2014 года. За это время страна получила около €2,8 млрд в рамках таких программ.

Окончательное подписание пакета финпомощи властями ЕС ожидается в июле. Затем Украина и представители Евросоюза должны подписать меморандум о взаимопонимании. В документе стороны определят реформы, которые должны будут провести власти Украины для получения кредитов в рамках этой программы.

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