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Мария Миронова написала заявление о пропаже денежных средств

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российская актриса театра и кино Мария Миронова написала заявление в полицию о краже денежных средств, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Она заявила о пропаже $3 тыс., после того как неизвестный ограбил ее в центре Москвы и скрылся.

Артистка сама рассказала поклонникам о случившемся в социальных сетях. 

«Друзья, меня сегодня ограбили прямо на Садовом кольце. Ирония судьбы. Будьте бдительны», — говорится в сообщении от 25 июня.

Актриса театра «Ленком» Мария Миронова снимается в сериале «Садовое кольцо». Также она известна по роли в фильме Павла Лунгина «Свадьба», который удостоился приза за лучший актерский ансамбль на Каннском кинофестивале.

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