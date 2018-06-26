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Мавзолей Ленина закроют для посещения 28 июня

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве закроют для посещения 28 июня. Об этом сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО).

Помимо мавзолея, доступ для посетителей будет закрыт и к некрополю у Кремлевской стены, пишет агентство городских новостей «Москва». Причины ограничения доступа в пресс-службе ФСО не назвали.

21 июня на Красной площади в Москве открыли Парк футбола к ЧМ-2018. В течение всего мундиаля там будут идти мастер-классы, автограф-сессии звезд футбола, футбольные матчи и розыгрыши призов.

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