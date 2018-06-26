Британский парламент поддержал расширение аэропорта Хитроу

Депутаты палаты общин парламента Великобритании поддержали строительство третьей взлетно-посадочной полосы в лондонском аэропорту Хитроу несмотря на протесты.

Расширение аэропорта поддержали 415 депутатов, против выступили 119, сообщает Sky News. В момент дебатов проходила акция протеста, в ходе которой 12 активистов, скандируя «Голосуйте против», проникли в здание британского парламента и легли на пол в центральном вестибюле. Полиция не стала их задерживать — через некоторое время митингующие добровольно покинули парламент.

О намерении расширить аэропорт Хитроу британское правительство заявило в 2016 году. Предполагается, что такая мера принесет более 60 млрд фунтов стерлингов (более $80 млрд), а также поспособствует созданию 77 тыс. рабочих мест в ближайшие 14 лет.

Местные жители выступают против строительства третьей ВПП. По мнению митингующих, строительство напрямую затрагивает интересы жителей близлежащих районов, отмечает агентство ТАСС.