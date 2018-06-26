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Противники расширения аэропорта Хитроу проникли в парламент Британии

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Фото: Twitter.com
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Протестующие против строительства третьей взлетно-посадочной полосы в лондонском аэропорту Хитроу проникли в парламент Великобритании, скандируя «Голосуйте против».

12 активистов проникли в здание и легли на пол в центральном вестибюле, сообщает Sky News. Полиция пока не задерживает митингующих.

На данный момент депутаты палаты общин обсуждают возможное строительство третьей ВПП.

О намерении расширить аэропорт Хитроу британское правительство заявило в 2016 году. Предполагается, что такая мера принесет более 60 млрд фунтов стерлингов (более $80 млрд), а также поспособствует созданию 77 тыс. рабочих мест в ближайшие 14 лет.

Местные жители выступают против строительства третьей ВПП, их поддерживают члены Консервативной партии. По мнению митингующих, строительство напрямую затрагивает интересы жителей близлежащих районов, многие из которых являются электоратом тори, отмечает агентство ТАСС.

Согласно последним данным, протестующие уже покинули здание парламента. Дебаты продолжаются.

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