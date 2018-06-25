Полицейские нашли похищенного в Киеве сына ливийского дипломата

Сотрудники полиции обнаружили похищенного днем 25 июня в Шевченковском районе Киева иностранца.

Как сообщил начальник главка нацполиции украинской столицы Андрей Крищенко, мужчина получил незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники.

По словам Крищенко, правоохранители устанавливают личности тех, кто насильно посадил мужчину в автомобиль, и мотивы совершения преступления, сообщается на странице киевской полиции в Facebook.

Ранее стало известно, что в центре Киева неизвестные насильно посадили мужчину в автомобиль и уехали с места происшествия. По данным СМИ, похищенный является сыном ливийского дипломата.

Депутат Верховной рады Антон Геращенко сообщил «Интерфакс-Украина», что неизвестные совершили похищение, скорее всего, с целью выкупа «в связи с финансовыми возможностями семьи, которая представляет Ливийскую Республику»