Пассажирка погибла при столкновении двух грузовиков на Кубани

Два грузовика столкнулись на трассе в Краснодарской области. В результате ДТП скончалась 60-летняя женщина.

Авария произошла на Ростовском шоссе. По данным правоохранительных органов, водитель фургона не рассчитал скорость движения и совершил столкновение с попутным грузовиком Mercedes. В результате ДТП пассажирка фургона скончалась на месте, сообщают «Кубанские новости».

По факту аварии проводится проверка.

Как сообщал портал iz.ru, в Туапсе водитель Mitsubishi совершил наезд на женщину с коляской. Она получила смертельные травмы. Известно, что женщина переходила дорогу по пешеходному переходу по пути к пляжу.