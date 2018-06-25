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Пассажирка погибла при столкновении двух грузовиков на Кубани

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Два грузовика столкнулись на трассе в Краснодарской области. В результате ДТП скончалась 60-летняя женщина.

Авария произошла на Ростовском шоссе. По данным правоохранительных органов, водитель фургона не рассчитал скорость движения и совершил столкновение с попутным грузовиком Mercedes. В результате ДТП пассажирка фургона скончалась на месте, сообщают «Кубанские новости».

По факту аварии проводится проверка.

Как сообщал портал iz.ru, в Туапсе водитель Mitsubishi совершил наезд на женщину с коляской. Она получила смертельные травмы. Известно, что женщина переходила дорогу по пешеходному переходу по пути к пляжу.

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