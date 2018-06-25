В порту Калининграда пришвартовались 22 иностранные яхты

В Калининград прибыли 22 иностранных парусника. Накануне в городе был разведен двухъярусный мост для того, чтобы яхты могли под ним пройти. Во время церемонии под центральной секцией переправы проследовали 10 парусников.

Как поясняет Калининград.Ru, суда прибыли в город в рамках международного проекта «Южное побережье Балтики». Они отшвартовались от причала Музея Мирового океана. А еще 12 парусников остались в порту Калининграда — они не смогли пройти под мостом из-за своих габаритов.

Яхты из Германии, Польши, Литвы, Дании и Швеции должны пробыть в Калининграде до 27 июня. Члены некоторых экипажей планируют попасть на матч Испания–Марокко, который в рамках ЧМ-2018 состоится на стадионе «Калининград».

Агентство уточняет, что проект «Южное побережье Балтики» призван содействовать созданию трансграничных яхтенных маршрутов, в которые будут включены порты Калининградской области.