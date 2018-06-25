Серьезные нарушения выявили в ходе проверки в частных детсадах Барнаула

Прокуратура провела проверку в частных детских садах Барнаула, по результатам которой нарушения были обнаружены в семи учреждениях Индустриального района города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В семи детсадах были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований и трудового законодательства. Например, для покрытия стен на путях эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций использовали пожароопасные материалы, сообщает altapress.ru.

Помимо этого, сотрудники частных детсадов не проходили медицинский осмотр и аттестацию на знание санитарных норм и правил, при найме на работу у некоторых сотрудников не проверили справки об отсутствии судимостей, также в центрах неправильно было организовано питание.

Было возбуждено десять дел об административных правонарушениях. В отношении директоров и индивидуальных предпринимателей были вынесены представления об устранении нарушений.