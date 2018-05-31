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Три новых детских сада хотят построить в Рыбинске

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Администрация Рыбинска подала заявку на участие в программе, согласно которой в Ярославской области планируют построить 11 новых детских садов. Из них три хотят разместить в Рыбинске.

В настоящее время идет подготовка проектно-сметной документации, согласно которой будут построены три корпуса яслей, каждый из которых рассчитан на 40 воспитанников. Корпуса будут располагаться на территории уже существующих дошкольных учреждений. Затем город хочет взять в работу еще два корпуса, сообщают ИА «ЯРНОВОСТИ».

Как рассказала заместитель главы администрации по социальным вопросам Наталья Шульдина, такое решение даст возможность рационально использовать уже имеющиеся рядом инженерные коммуникации и кадры. Пока что определены три детских сада, территория которых позволяет построить новый ясельный корпус.

По состоянию на конец 2017 года в городе насчитывалось почти 700 потенциальных воспитанников яслей от двух месяцев до двух лет. Для всех детей от трех лет в городе есть места в детских садах.

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