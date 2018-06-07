Детские сады в Заполярье построят за 277 млн рублей
Три детских садика для детей до трех лет планируют построить на Кольском полуострове Мурманской области за 277 млн рублей. Они должны принять 225 воспитанников.
Возвести дошкольные учреждения планируют в Североморске, Полярном и Печенге. Каждый детский сад будет рассчитан на 75 мест. На эти цели из федерального бюджета запланировано предоставление субсидии в размере 142 млн рублей на 2018–2019 годы, сообщает ИА «Би-порт».
Остальная часть суммы будет выделена из местных и регионального бюджетов. Так, общий объем средств из местных бюджетов составит 33,5 млн рублей, а из регионального будет направлено 101,9 млн рублей. Таким образом на строительство трех объектов будет выделено 277,3 млн рублей.
В 2018 году планируется разработать проектно-сметную документацию, а также провести изыскательные работы по привязке проекта к местности. Само строительство начнется осенью. Основные работы должны быть завершены до 2019 года.
Благодаря трем новым детским садам доступность дошкольного образования для детей до трех лет в Мурманской области достигнет 100%.