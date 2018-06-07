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Детские сады в Заполярье построят за 277 млн рублей

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Три детских садика для детей до трех лет планируют построить на Кольском полуострове Мурманской области за 277 млн рублей. Они должны принять 225 воспитанников.

Возвести дошкольные учреждения планируют в Североморске, Полярном и Печенге. Каждый детский сад будет рассчитан на 75 мест. На эти цели из федерального бюджета запланировано предоставление субсидии в размере 142 млн рублей на 2018–2019 годы, сообщает ИА «Би-порт».

Остальная часть суммы будет выделена из местных и регионального бюджетов. Так, общий объем средств из местных бюджетов составит 33,5 млн рублей, а из регионального будет направлено 101,9 млн рублей. Таким образом на строительство трех объектов будет выделено 277,3 млн рублей.

В 2018 году планируется разработать проектно-сметную документацию, а также провести изыскательные работы по привязке проекта к местности. Само строительство начнется осенью. Основные работы должны быть завершены до 2019 года.

Благодаря трем новым детским садам доступность дошкольного образования для детей до трех лет в Мурманской области достигнет 100%.

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