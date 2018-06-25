В НАТО заочно признали поражение от России из-за дорог

НАТО не остановит Россию, если она вдруг решит атаковать Прибалтику, пишет газета The Washington Post.

Издание отмечает, что бойцы просто не успеют доехать до театра военных действий. Единственная автотрасса из Польши в Литву узкая, и ее легко перегородить. Хлипкие мосты могут не выдержать массу бронетранспортеров.

Быстро доставить технику по железной дороге не получится — колея разная.

Кроме того, могут возникнуть бюрократические проблемы. Например, чтобы пересечь границу ФРГ и Польши, военным надо заполнить 17 форм.