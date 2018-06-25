"Дороги должны быть в нормальном состоянии"

Федеральный центр поможет Кемеровской области с решением целого ряда региональных проблем, заявил президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кузбасса Сергеем Цивилевым. Речь идет в том числе о реконструкции аэропорта города Кемерово, строительстве больницы в Междуреченске, ремонте школы и замене сотен школьных автобусов. Однако глава государства указал, что в нормативном состоянии должен быть не только транспорт, но и местные дороги — чтобы автобусы не разваливались через месяц эксплуатации.

Президент встретился с Сергеем Цивилевым менее чем через три месяца после его назначения врио губернатора Кемеровской области. Он занял эту должность 1 апреля 2018 года — после того, как ушел в отставку много лет возглавлявший регион Аман Тулеев, чьи позиции пошатнулись после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». До назначения врио Сергей Цивилев месяц проработал вице-губернатором по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.



— Время небольшое, тем не менее, уже наверняка есть общее представление о том, какие проблемы являются первоочередными. Давайте с них начнём, — предложил Владимир Путин.



Врио главы Кузбасса назвал целый ряд масштабных задач. По его словам, власти области планируют увеличить заработные платы и валовой региональный продукт на 30%, а долю малого и среднего бизнеса в экономике поднять с 15 до 21%. Кроме того, есть цель повысить продолжительность жизни на два года, сообщил Сергей Цивилев. Одновременно, по его словам, стоит задача и по снижению безработицы в области с 7,5 до 5,2%.



Обозначив основные направления работы, врио губернатора обратился к президенту с несколькими просьбами.

В частности, он рассказал о проблемах с аэропортом города Кемерово, которому требуется реконструкция взлетной полосы и замена навигационного оборудования. Сергей Цивилев попросил президента выделить на эти цели 1,72 млрд рублей.

Он также указал на сложности со строительством больницы в Междуреченске, возникшие в связи с прекращением финансирования из федерального бюджета. Еще один вопрос касался капитального ремонта школы, в которой после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» размещались родственники погибших. Кроме того, врио губернатора попросил выделить 260 школьных автобусов на замену тем, что сейчас находятся в аварийном состоянии.

— Перечень большой, но, собственно говоря, и область немаленькая, поэтому позанимаемся всеми вопросами, — ответил глава государства.

Он также напомнил, что в стране действует программа по закупке новых школьных автобусов. На эти цели в бюджете предусмотрено 1,9 млрд рублей, уточнил Владимир Путин.

— Хотелось бы обратить внимание на то, что и местные дороги должны быть в нормальном состоянии, в нормативном, — подчеркнул президент. - Нужно посмотреть, чтобы автобусы ездили по нормальным дорогам, а не разваливались через месяц эксплуатации.

Сергей Цивилев также рассказал об идее создания в Кемерово культурного центра Сибири — в этом, по его словам, тоже понадобится помощь федеральных властей. Владимир Путин предложил сделать центр по такому же проекту, который планируется использовать для создания культурных кластеров во Владивостоке и Севастополе. Кроме того, он призвал выбрать для объекта достойное пространство.

Сергей Цивилев заверил, что локация уже подобрана — в самом лучшем месте города, на берегу реки. У местных властей для этого уже все готово, подчеркнул врио губернатора.