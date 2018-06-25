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Замглавы Минфина заявил об отсутствии «зарплатного рабства» в России

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Фото: ТАСС/Андрей Гордеев
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Россияне уже сейчас могут самостоятельно выбирать, на карту какого банка получать зарплату, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Вместе с тем он отметил, что часто эта опция остается невостребованной из-за нежелания людей писать дополнительные заявления и усложнять работу бухгалтерии в своих компаниях.

«Зарплатное рабство мы отменили уже давно, и вы имеете полное право написать заявление и получать зарплату на карту любого банка. Другое дело, что не все хотят связываться с бухгалтерией», — сказал Моисеев в интервью «РИА Новости».

Таким образом замминистра прокомментировал инициативу первого зампреда Центробанка Сергея Швецова, который в начале июня заявил, что компании должны предлагать своим сотрудникам не один, а сразу несколько банков в качестве зарплатного.

Ранее в июне глава Сбербанка Герман Греф заявил, что использование наличных денег уходит в прошлое на фоне распространения бесконтактных платежей и возможностей мобильных устройств.

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