Яровая назвала фальшивой игрой русофобское заявление президента Литвы

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала заявление президента Литвы Дали Грибаускайте о готовности защищаться в случае «военного вторжения» России и о том, что Запад «слишком мягко» относится к Москве, фальшивой игрой, которая ничего общего с безопасностью, правилами честной политики и международным правом не имеет. Об этом депутат заявила на своем официальном сайте.

Яровая рекомендовала Грибаускайте подключить мозг и совесть «к разумному политическому мышлению и поведению».

«Следуя аллегориям, выбранным госпожой Грибаускайте, ей, как президенту, не нужно отравлять душу и сердце литовского народа черной ложью и русофобией, а самой неплохо было бы подключить совесть и мозг к разумному политическому мышлению и поведению», — заявила вице-спикер Госдумы, подчеркнув, что Россия является миролюбивым государством, не стремящимся к войне, сообщает телеканал «Звезда».

По словам депутата, в отличие от Грибаускайте, российский народ «дорожит миром и дружбой. И никогда не утратит память о том, что советский многонациональный народ защитил мир от фашизма».

Ранее литовский президент заявила в интервью немецкому изданию Spiegel о готовности страны защищаться в случае «военного вторжения» России. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин воспринял слова Грибаускайте как намек на то, что группировку войск НАТО на границе с Россией необходимо увеличить.