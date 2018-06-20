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Президент Литвы призвала готовиться к «вторжению» России

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Фото: Global Look Press/Delmi Alvarez
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Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о готовности страны защищаться в случае военного «вторжения» России.

По мнению Грибаускайте, Россия со «значительной» степенью вероятности может «напасть» на Литву.

«Если мы покажем, что можем и хотим защитить себя, тогда никто не нападет на нас. Мы должны быть готовы: психически, политически, технологически, сердцем и душой», — отметила политик в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

Грибаускайте подчеркнула, что западные страны недооценивают военное превосходство России.

«Только когда на них нападают и они замечают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются», — считает она.

Ранее президенты Эстонии, Латвии и Литвы попросили американского лидера Дональда Трампа усилить военную поддержку стран Балтии «для сдерживания России». В Москве неоднократно заявляли, что Россия не имеет каких-либо враждебных планов, а вооружения у границ страны размещены исключительно в оборонительных целях.
 

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