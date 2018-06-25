В Евросоюзе провели экстренные переговоры по вопросам миграции

16 стран Евросоюза провели экстренные переговоры по вопросам миграции. Одним из поводов стал отказ Италии принимать нелегальных беженцев. Решение раскритиковали, но это привело к обсуждению миграционных реформ.

Франция заявила о политическом кризисе государств из-за вторичной миграции. Эммануэль Макрон выразил уверенность, что странам ЕС придется равномерно разделить миграционную нагрузку. Италия выступила за создание центров международной защиты беженцев в странах транзита.

Ангела Меркель отметила, что хорошим образцом является миграционное соглашение с Турцией. Канцлер заявила о намерении заключить подобные договоры с другими странами. Также глава Германии призвала помочь Ливии в укреплении береговой охраны.

28–29 июня в Брюсселе пройдёт саммит ЕС с участием всех стран. Основной темой станет проблема беженцев.