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В Евросоюзе провели экстренные переговоры по вопросам миграции

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16 стран Евросоюза провели экстренные переговоры по вопросам миграции. Одним из поводов стал отказ Италии принимать нелегальных беженцев. Решение раскритиковали, но это привело к обсуждению миграционных реформ. 

Франция заявила о политическом кризисе государств из-за вторичной миграции. Эммануэль Макрон выразил уверенность, что странам ЕС придется равномерно разделить миграционную нагрузку. Италия выступила за создание центров международной защиты беженцев в странах транзита.

Ангела Меркель отметила, что хорошим образцом является миграционное соглашение с Турцией. Канцлер заявила о намерении заключить подобные договоры с другими странами. Также глава Германии призвала помочь Ливии в укреплении береговой охраны. 

28–29 июня в Брюсселе пройдёт саммит ЕС с участием всех стран. Основной темой станет проблема беженцев.

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